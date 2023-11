"Ma il Giro d’Italia passerà anche il prossimo anno?"

La cartellonistica di Savignano sul Rubicone sta facendo arrabbiare molto gli abitanti in quanto ci sono manifesti incollati che ormai sono scaduti anche da oltre sei mesi. E’ il caso dei ‘dadi’ posti nelle due maggiori rotonde della città a ovest dove ci sono le strade che portano a Gatteo e al Mare, a Cesena, a Borghi e Sogliano al Rubicone e nel centro città. Gli altri ‘dadi’ sono a est, direzione Santarcangelo di Romagna e Rimini, nella grande rotonda ovale. I dadi sono contestati perchè hanno sopra incollati i manifesti del Giro d’Italia che ha fatto tappa a Savignano sul Rubicone sei mesi fa. Molti cittadni hanno chiesto al Resto del Carlino se anche l’anno prossimo il Giro d’Italia farà tappa a Savignano e per questo i cubi sono stati lasciati lì. Tutti sappiamo che non sarà così e allora è inconcepibile che sei mesi dopo quei cubi siano ancora lì, anche se sono stati usati per altre manifestazioni come Piadiniamo e il SiFest. Allora, molte persone ci hanno chiesto di dire al Comune di coprire i dadi rosa con sopra le scritte del Giro D’Italia con manifesti bianchi e poi di usarli per le prossime manifestazioni, come ad esempio la prossima Fiera di Santa Lucia. Altre proteste ci sono arrivate per il grande cartellone installato da mesi all’ingresso di Savignano sul Rubicone, nella parte ovest, in Borgo San Rocco dove campeggia la scritta "Rimini" a caratteri cubitali e fa parte della doppia mostra del Si Fest "Rimini- Savignano". Quella era una scritta che andava bene a Rimini. Lì si doveva mettere, con gli stessi enormi caratteri Savignano, perchè in questo modo molta gente che transita lungo la via Emilia, crede che da quel punto inizi il territorio di Rimini. Tanta gente ci ha detto che sia i cubi, sia il cartellone sbagliati generano un danno a una città come Savignano sul Rubicone piena di monumenti storici, opere d’arte e luoghi di cultura di una preziosità unica e che richiama turisti e studiosi da diverse parti del mondo.

Alle segnalazioni dei cittadini replica il sindaco Filippo Giovannini che, a proposito dei dadi o cubi ha specificato cosa è avvenuto: "I cubi richiamano il dado, associato alla storica citazione ‘Alea Iacta Est’ e al nostro fiume Rubicone, così fortemente identitario per Savignano. In questi mesi, a seguito del Giro d’Italia, sono diventati un vero e proprio arredo urbano, e utilizzati per valorizzare le attività culturali più caratteristiche e identitarie della città. È in corso la progettazione di una copertura con immagini di Savignano, e a breve verranno ricoperti con banner della Fiera di Santa Lucia che si svolgerà in dicembre e della stagione teatrale in partenza".