"Ma nessuno può copiare il nostro ingrediente segreto"

Carolina Casadei, figlia Raoul, la Romagna è il suo pane.

"Il mio pane è la piadina. La mangerei continuamente…".

Ha aperto una piadineria, un’osteria e un ristorantino in spiaggia. E’ decisamente del settore: che ne dice dell’allargamento delle maglie sugli ingredienti?

"Credo che sia legittimo. Lo dice una persona legatissima alla tradizione, che proprio per questo prende atto di un fatto incontestabile".

Quale?

"La piadina è nata nella nostra terra, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, dalle nostre nonne. Ognuna delle quali aveva un suo ‘tocco magico’, un ingrediente segreto che la differenziava da tutte le altre. Dunque qual è il problema ad aggiungere latte, miele, o altro? Ognuno la pensi come vuole, la piadina non può essere un argomento divisivo: è nata con tante varianti e credo sia giusto che questa sua caratteristica venga mantenuta anche ora".

Lei e la sua famiglia promuovete la Romagna con ottimi risultati sotto tante sfaccettature. La musica, ma anche la gastronomia.

"Nello specifico io e il mio compagno Lele Delvecchio abbiamo deciso di dedicarci proprio al simbolo della cucina di casa nostra. E ne siamo orgogliosi". Come reagisce il turista di Gatteo Mare davanti alla nostra prelibatezza?

"Prima di tutto non né affatto detto che tutti conoscano la piadina. Gli stranieri, soprattutto, ma non solo. Dunque il primo passo è raccontargliela".

Come si racconta la piadina? "Partendo dagli ingredienti". Anche quello segreto?

"Segreto fino a un certo punto… Raoul ci ha fatto una canzone, con gli ingredienti. Che non a caso si intitola ‘La pìda’. Non ho problemi a entrare nel merito".

Sentiamo.

"Acqua e farina sono solo una piccola parte, quella più facile da mettere sul tagliere. Poi serve aggiungere il cuore dei bagnini, l’allegria del liscio, l’arte di Fellini e, perché no, la grinta di Pantani".

Niente da fare, qui non si copia.

"Appunto. E poi c’è altro, perché agli ingredienti deve seguire la giusta preparazione".

Voi come fate?

"Per prima cosa si accende la radio. La piadina non si impasta, si massaggia. E lo si fa al suono del liscio e della ‘musica solare’. Non è un luogo comune, ma una convinzione che culliamo seriamente: siamo certi che la bontà del prodotto dipenda anche dallo spirito con il quale si prepara. Ci mettiamo tutto l’amore per questa terra, per le sue tradizioni e per i suoi abitanti. Per questo, ribadisco, ognuno utilizzi gli ingredienti che vuole, non importa. Perché la piadina romagnola, quella vera, quando la senti la riconosci subito".

Luca Ravaglia