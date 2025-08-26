"Ma via Stornite è di fatto strada comunale"

"Il comunicato del Comune di Cesena è fumoso e generico, non dice nulla di nuovo: l’ipotesi che in settembre possa arrivare una nuova ordinanza per le strade vicinali ce l’aveva già anticipata il vicesindaco Christian Castorri. Ma il punto non è questo!"

L’avvocato Giuliano Cardellini, che rappresenta quasi tutti i residenti della zona di via Stornite, vuole mettere ben in chiaro il suo pensiero.

Qual è il punto?

"Che via Stornite non è una strada vicinale, ma è una strada comunale di fatto, quantomeno dal 28 giugno 2023, da quando il Comune di Cesena ha acquisito il parcheggio e il piccolo parco pubblico che si trovano in via Vittime 4 Agosto 1956, una laterale di via Stornite a fondo cieco".

Quindi come vi comporterete?

"Come abbiamo già detto: se entro il 15 settembre prossimo il Comune non riconoscerà che via Stornite è una strada comunale ricorreremo al giudice per farglielo dichiarare. E’ evidente che il Comune di Cesena cerca di scaricare sui residenti una responsabilità che è sua. Vogliamo puntualizzare anche che solo quando abbiamo iniziato a inviare Pec e il caso di via Stornite è diventato di dominio pubblico, il Comune non aveva neppure installato un minimo di segnaletica. Comunque non è che adesso la situazione sia molto migliorata: la frana non è in sicurezza, basterebbe che un ciclista sbandasse per abbattere la rete di plastica rossa installata dal Comune; inoltre la segnaletica è insufficiente e le lampadine installate recentemente sono poche e malfunzionanti".