Macelleria multiculturale "Bistecche per tutti i gusti"

A poche ore dall’inaugurazione, è tutto un affaccendarsi tra ripiani, scaffali e banco frigo. Oggi in via IV Novembre, a due passi dal centro storico e con vista sul fiume Savio, aprirà l’Angolo della Carne, una macelleria che si ripropone di offrire ai clienti carni preparate per soddisfare gli standard di diverse culture. All’interno lavorano moglie e marito, Antonia Strisciuglio e Sahbi Noumi di origini pugliesi lei, tunisino lui. Si sono incontrati e innamorati proprio grazie alla carne, visto che entrambi lavoravano alla Cem, la Cooperativa Esercenti Macellai di Cesena. Lui ha imparato lì a conoscere il settore, mentre per lei serve tornare più indietro nel tempo: "E’ una questione di famiglia – sorride – visto che già mio babbo era macellaio. E a proposito di genitori, sono stati proprio i nostri padri (purtroppo quello di Sahbi ora non c’è più) a spingerci a inseguire questo progetto, che ha sempre reso tutti orgogliosi". Dunque eccoli qui, impegnati negli ultimi allestimenti. Sull’insegna che campeggia sopra l’ingresso c’è il riferimento alla carne halal, scritto anche in lingua araba. Si tratta del tipo di preparazione dettata dai precetti islamici, prerequisito fondamentale per chi è di fede musulmana.

Ma non ci sarà solo quello: "Il nostro negozio – spiegano infatti marito e moglie – si rivolge a tutti i tipi di clientela, nell’ottica di andare incontro alle esigenze di ognuno. Chi cerca una buona bistecca alla fiorentina, di certo non resterà deluso nel venirci a trovare. In effetti la nostra idea è quella di accogliere e servire al meglio tutti gli abitanti della città, offrendo una proposta innovativa, figlia dei tempi che sono cambiati". Dunque dietro al banco arriveranno anche piatti pronti per essere cucinati, nell’ottica di venire incontro alle esigenze di chi non ha a disposizione molto tempo da trascorrere ai fornelli. "Dagli hamburger alle salsicce (bovine, visto che la carne di maiale non viene utilizzata, ndr), si può trovare davvero di tutto. E non solo carne, visto che proporremo anche una selezione di verdura fresca e altri prodotti in scatola". La macelleria si trova in una posizione strategica e molto frequentata, a partire dai giorni di mercato ma non solo. I primi riscontri sembrano promettere bene, perché già col locale ancora chiuso, sono in tanti quelli che si affacciano per chiedere informazioni in relazione ai prodotti offerti, approfittando dell’occasione per concedersi qualche prima sbirciatina sugli scaffali.

Luca Ravaglia