Macello, Montalti all’attacco: "Lavori finiti, ma ancora chiuso"

Il macello comunale di Via Montegranelli a San Piero in Bagno quando ricomincerà a tornare in funzione, dopo il suo lungo periodo di inattività per vari lavori di ristrutturazione e ammodernamento? Lo chiede con una interrogazione, a risposta scritta, Enzo Montalti, capogruppo di opposizione consiliare "Insieme per Bagno di Romagna" (centrosinistra), indirizzata al sindaco Enrico Spighi, interrogazione che così esordisce: "Le opere di ampliamento e riqualificazione della struttura del macello comunale, per le quali sono stati investiti circa 370.000 euro, dovrebbero essere contrattualmente completate da tempo e tali esternamente appaiono. Come già rappresentato in passate occasioni ufficiali, si rimane critici in merito alla mancata previsione di uno spazio per la macellazione degli animali da cortile, che avrebbe potuto portare vantaggi agli agricoltori, consumatori, operatori locali quali ristoranti, negozi e macellerie". "L’attivazione del macello di San Piero - aggiunge poi Montalti nella sua interrogazione al sindaco di Bagno di Romagna - contribuirà positivamente alla valorizzazione delle ottime produzioni di carni locali e alla creazione di un loro circuito virtuoso a chilometro zero. Si ritiene, pertanto, necessaria la messa in funzione, quanto prima della struttura". Questa poi, a conclusione, la richiesta del capogruppo di "Insieme per Bagno di Romagna", Montalti, al sindaco Spighi: "Si chiede, pertanto, se i lavori sono effettivamente completati. Nel caso non lo fossero, quali sono le ragioni del mancato completamento e quali le previsioni per l’attivazione del macello".