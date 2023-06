Macerie e detriti, verso la normalità Smaltiti 700 camion di rifiuti

di Luca Ravaglia

Il colpo d’occhio non rende giustizia. Non la rende perché a percorrere oggi le strade dell’apocalisse, da via Roversano a via ex Tiro a Segno, sembra quasi che l’apocalisse da qui non sia passata. Le macerie sono pressoché scomparse, restano frigoriferi isolati, piccoli cumuli di detriti sparsi e pochissimo altro. Anche dall’asfalto è stato grattato via gran parte del fango. Cesena nemmeno un mese dopo l’alluvione, si è già messa tutto alle spalle? No, purtroppo. Perché a rallentare e a guardare meglio casa per casa, cortile per cortile, ci si accorge che tante porte tante finestre sono ancora chiuse, che i lavori da fare restano tanti, che in certi casi la corrente elettrica non è ancora tornata.

Però la città si sta rialzando e sta cercando di farlo in più in fretta possibile, grazie al connubio di molteplici fattori: la determinazione degli alluvionati, che da subito si sono rimboccati le maniche pescando le gemme del dna romagnolo, la generosità e l’impegno dell’esercito dei volontari e l’enorme forza d’urto dei mezzi addetti alle pulizie e agli sgomberi che il Comune ha messo fin da subito in campo. Dunque il risultato è che ora di mobili infradiciati e di ricordi strappati non c’è più traccia. E’ finita, o per lo meno sta finendo, la parte della pulizia e dunque ora deve iniziare quella della ricostruzione.

Che la direzione sia quella giusta lo si vede guardandosi intorno, nei territori vicini colpiti dallo stesso tipo di calamità (l’area forlivese, per esempio, senza citare il ravennate alle prese con problemi ancora epocali) dove la fase degli sgomberi delle macerie è lungi dall’essere terminata. Intendiamoci, non è una gara, chi arriva primo non vince medaglie, ma trova prima qualche boccata in più di ossigeno. Dati alla mano, dall’avvio delle operazioni di pulizia e sgombero, a Cesena sono transitati oltre 700 camion di rifiuti da smaltire.

Nel frattempo l’amministrazione comunale sta procedendo con le disinfestazioni straordinarie con adulticida e derattizzazione nella zona artigianale di Case Missiroli e in via Larga di Sant’Andrea dove sono stati provvisoriamente raccolti i rifiuti, ora in fase di smaltimento. Nei prossimi giorni le operazioni di disinfestazione interesseranno la rete di 210 chilometri di fossati e corsi d’acqua e le caditoie di tutte le aree urbane (da Borello a Bagnile). Ora l’esposizione di rifiuti ingombranti deve essere concordata con Hera nell’ambito di un progressivo ritorno alla normalità con la riattivazione del servizio gratuito su chiamata (800 999 500). Per chi avesse perso i bidoncini dedicati alla raccolta differenziata porta a porta invece, sabato 10 e sabato 17 giugno dalle 8 alle 13 sarà potenziato il servizio di distribuzione dei contenitori presso la sede Hera di via Spinelli. Anche le isole ecologiche di Cesena (le vie Romea e Spinelli), di Gambettola (via Malbona) e di Savignano sul Rubicone (via Rossellini) osserveranno un orario straordinario di apertura tutti i giorni (domenica inclusa) dalle 8 alle 20.