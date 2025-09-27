Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaMacfruit, Piraccini si dimette. Neri presidente
27 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Macfruit, Piraccini si dimette. Neri presidente

Macfruit, Piraccini si dimette. Neri presidente

Cambio della guardia alla presidenza di Cesena Fiera, l’ente che organizza il salone internazionale dell’ortofrutta ‘Macfrut’ a Rimini. Il manager...

Cambio della guardia alla presidenza di Cesena Fiera, l’ente che organizza il salone internazionale dell’ortofrutta ‘Macfrut’ a Rimini. Il manager...

Cambio della guardia alla presidenza di Cesena Fiera, l’ente che organizza il salone internazionale dell’ortofrutta ‘Macfrut’ a Rimini. Il manager...

Cambio della guardia alla presidenza di Cesena Fiera, l’ente che organizza il salone internazionale dell’ortofrutta ‘Macfrut’ a Rimini. Il manager cesenate Renzo Piraccini, 75 anni, dopo quattro mandati e 11 anni di presidenza, si è dimesso anticipatamente dopo un dissidio con gli azionisti (Comune di Cesena, Camera di commercio della Romagna e il gruppo fieristico riminese Italian Exhibition Group) sulle modalità della sua successione e sull’identificazione del futuro presidente. Il cda di Cesena Fiera ha nominato presidente Patrizio Neri, 69 anni, già consigliere dell’ente, patron di Jingold, uno dei maggiori gruppi in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di kiwi. Vicepresidente, in sostituzione della dimissionaria Catia Guerrini, è stato nominato Carlo Costa, 57 anni, ’ceo’ della società fieristica riminese. Entra nel consiglio d’amministrazione Alessandra Graziani, 33 anni, responsabile marketing dell’azienda cesenate Graziani (settore packaging) e presidente dei giovani imprenditori di Rete Pmi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata