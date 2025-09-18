Macfrut 2026 "Una crescita di qualità"

L’obiettivo non è continuare a crescere in termini numerici, ma rendere sempre più qualificata la fiera e i suoi compratori, compresi quelli che vengono dall’estero. Perché Macfrut è la fiera italiana che, comprendendo tutti i settori, ha raggiunto i numeri più alti in termini di internazionalizzazione". Le parole sono di Renzo Piraccini, che di Macfrut è presidente e che ieri a Catania ha presentato l’edizione 2026 della rassegna nata 43 anni sotto l’egida di Cesena Fiera e che si svolgerà al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile. "I numeri dell’ultima edizione – è entrato nel merito Piraccini - parlano di 1.400 espositori (il 40% dei quali esteri), 61.000 visitatori (col 39% giunto da oltre i confini italiani) e 1.500 compratori. Siamo davanti a un evento internazionale punto di riferimento imprescindibile per tutto il settore. E che vuole crescere ancora: ‘Più grande (per via dell’inserimento di due padiglioni aggiuntivi) , più internazionale e più innovativa’ è lo slogan che abbiamo coniato per la prossima edizione della fiera". La Sicilia, che dunque ieri ha ospitato la presentazione, sarà la regione partner, mentre avocado e mango saranno i frutti simbolo: "Parliamo di prodotti che stanno vivendo un grandissimo successo – ha precisato Piraccini - con numeri quadruplicati in 10 anni e col valore che dal 2023 a oggi ha avuto un balzo del 36%. Anche per questa ragione ci aspettiamo tanto interesse da tutte le latitudini del pianeta. Il tutto mantenendo un focus cruciale anche sul tema idrico: l’acqua è la risorsa dal cui utilizzo dipenderà il futuro dell’intero comparto. E non solo". E’ intervenuto in video collegamento anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: "Macfrut è una grande vetrina, un luogo dove presentare quello che l’Italia sa fare e offrire nel settore ortofrutticolo, confrontandosi con il mondo intero. In termini di valore aggiunto abbiamo toccato numeri record e superato Francia e Germania, ma dobbiamo continuare a guardare avanti sulla strada di qualità, sostenibilità e innovazione". Oltre alle tante novità, ci saranno pure conferme, come quella legata al salone dedicato al cibo salutare: "Il 36% della popolazione mondiale è sovrappeso o obeso – ha chiuso Piraccini – e il 51% degli italiani è a dieta, solo 3 anni fa eravamo al 29%. Il tema è attualissimo e noi faremo la nostra parte dando voce a esperti qualificati: Macfrut è una fiera che unisce il business alla possibilità di fare rete e di implementare le conoscenze".

A margine dell’evento emergono però intanto tensioni con l’amministrazione comunale per il processo di successione al presidente Renzo Piraccini, in scadenza di mandato il prossimo anno. Piraccini avrebbe chiesto di poter affiancare temporaneamente i nuovi vertici per un passaggio di consegne ‘soft’ a garanzia della prosecuzione delle strategie di crescita del salone. Il Comune avrebbe bocciato nettamente l’ipotesi.

