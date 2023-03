Macfrut avanza, crescono spazi e imprese estere

Il Macfrut sorride al futuro. A due mesi dalla quarantesima edizione in programma dal 3 al 5 maggio al Rimini Expo Centre, i dati fotografano un incremento del 25% delle aree espositive e del 50% delle imprese internazionali, rispetto allo scorso anno. Numeri che fanno anche meglio del pre-pandemia, tanto che per la prima volta Macfrut si allarga ai padiglioni dell’area Ovest della Fiera. Un ampliamento dovuto all’aumento degli espositori e alla crescita delle aree tematiche, a partire da quelle dedicate a vivaismo, blueberry, acquacampus, a cui si aggiungono i saloni per spezie ed erbe officinali, e biosolutions.

Si cresce anche sul fronte internazionale. In espansione il Sudamerica, a cui è dedicata l’edizione 2023, il Nord Africa con una imponente presenza dell’Egitto, Africa Subsahariana e Medio Oriente. Da registrare poi il ritorno della Cina con una trentina di espositori. "Si respira grande ottimismo - spiega il presidente Renzo Piraccini – il motivo del successo sta nel format: al business affianca conoscenza e networking. Una strategia che sta riscontrando l’interesse delle aziende di medie dimensioni, che nei giorni di fiera, oltre ad incontrare clienti e fornitori, vogliono rendersi conto delle innovazioni nei vari segmenti della filiera".