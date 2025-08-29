Macfrut, da Panama a Shanghai: ecco le quattro missioni internazionali

In attesa della presentazione in programma mercoledì 17 settembre alle 15.30 a Catania (evento in presenza e streaming), Macfrut 2026 svela le principali missioni internazionali per le imprese della filiera. Una dimostrazione della sua unicità come manifestazione: non solo un evento di tre giorni (21-23 aprile), ma un percorso capace di accompagnare gli espositori durante tutto l’anno.

Quattro sono gli appuntamenti in programma in tre Continenti, da ottobre sino al gennaio prossimo, riservati agli espositori di Macfrut. Si parte il 26 ottobre fino al 1° novembre in Repubblica Dominicana e Panama, in una missione indirizzata in particolare agli importatori di frutta tropicale e alle aziende della filiera interessate al business nel Centroamerica.

Nel mese di novembre (12-14) ci si sposta a Shanghai in occasione di Asia Fresh – International Fruit and Vegetable Trade Fair, manifestazione con cui Macfrut ha stretto un rapporto di collaborazione. Sempre in novembre, dal 24 al 29, ci si sposta a San Paolo in Brasile, Paese sempre più strategico per l’ortofrutta italiana a causa delle difficoltà geopolitiche nell’area del Mar Rosso.

Macfrut, infine, è presente con un proprio spazio a Indus Food a Nuova Delhi in programma dall’8 al 10 gennaio 2026.