Macfrut, la Regione Puglia si presenta con visite. Uva da tavola protagonista

Presentazione della Regione Puglia partner di Macfrut 2024 e focus con visite tecniche sull’uva da tavola. Questo il doppio filo conduttore della giornata di venerdì prossimo presso CRSFA ‘Basile Caramia’ (Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura) a Locorotondo (via Cisternino, 281). Protagonista sarà l’Uva da tavola, una delle eccellenze ortofrutticole del made in Italy, prodotto simbolo di Macfrut 2024 (Rimini Expo Centre 8-10 maggio), fiera che ospiterà il Simposio internazionale Macfrut Table Grape Symposium, con esperti da tutto il mondo. Durante la giornata si terranno eventi tecnici e visite a strutture di produzione.