Macfrut mette in vetrina Puglia e uva da tavola La Puglia sarà la regione partner di Macfrut 2024, con l'uva da tavola come prodotto simbolo della 41esima edizione della fiera. La Puglia è leader nazionale nella produzione di questa eccellenza del made in Italy ortofrutticolo. Macfrut 2024 sarà la vetrina della produzione pugliese.