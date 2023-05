Macfrut, oggi il gran finale Stand affollati

Entusiasmo, energia, sorrisi, curiosità e colori, tanti colori. Non potrebbe essere diversamente a una fiera dell’ortofrutta, la più importante, a livello nazionale ed europeo, per gli operatori del settore. Macfrut ha pienamente confermato, anche nel secondo giorno di svolgimento al quartiere fieristico di Rimini, il proprio ruolo di leadership, maturato in 40 anni di attività. La kermesse, che si concluderà oggi, ha visto i padiglioni affollati fin dalle prime ore della mattinata di ieri: è facile prevedere, a questo punto, che la partecipazione complessiva a questa edizione sarà la migliore nella storia della fiera. Merito dei tanti appuntamenti in calendario, tra le iniziative organizzate direttamente dagli espositori e gli interessanti focus nei Saloni tematici.

Innanzitutto, nell’ambito di ‘Spices & herbs global expo’, il primo salone in Europa dedicato alla filiera delle spezie e piante aromatiche, si è parlato del mercato globale delle erbe officinali, caratterizzato da una domanda sempre più pressante, cui è necessario rispondere con produzioni sostenibili e filiere capaci di garantire una qualità certa per i consumatori, nonché di salvaguardare l’ecosistema.

Nel corso dell’incontro ‘IV Gamma: quali strategie per il futuro’, tenutosi ieri pomeriggio a cura dell’Informatore agrario, si è discusso invece dei prodotti cosiddetti di ‘quarta gamma’, collocati nel reparto freschi della grande distribuzione e rappresentati, in particolare, da insalate in busta, funghi in vassoio, piatti pronti e ortaggi cotti. Sebbene sia stato definitivamente soppiantato il pregiudizio per cui questo genere di prodotti, spesso ritenuti eccessivamente ‘raffinati’ e industriali, fosse da guardare con diffidenza, la categoria sta soffrendo sotto i colpi di un calo generale dei prezzi (-30 centesimi al kg nell’ultimo anno).

Infine, al Salone del vivaismo si è ribadita la necessità, da parte di diversi rappresentanti della filiera ortofrutticola, di ‘fare sistema’ a livello nazionale in tutti gli ambiti, dalla produzione al conseguimento delle certificazioni, fino alla distribuzione, per continuare a promuovere efficacemente il miglioramento varietale delle piante nella frutticoltura.

Maddalena De Franchis