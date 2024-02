Macfrut presentato in Nigeria che porterà in fiera oltre 30 imprese Si è conclusa la missione di presentazione di Macfrut in Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa. Il settore agricolo rappresenta un terzo del PIL nigeriano e la filiera ortofrutticola necessita di interventi per migliorare produttività e volumi. La Nigeria parteciperà a Macfrut 2024 con oltre 30 imprese e 200 mq di superficie espositiva.