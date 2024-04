Macfrut scalda i motori: "Siamo il riferimento della filiera ortofrutticola"

Macfrut si appresta a tagliare il traguardo della sua decima edizione negli spazi del Rimini Expo Center (sempre comunque sotto l’egida organizzativa di Cesena Fiera) e per festeggiare l’anniversario mette sul tavolo nuovi numeri da record. La rassegna diventata un riferimento planetario nel comparto dell’ortofrutta (e arrivata complessivamente al suo 41esimo compleanno) dall’8 al 10 maggio accoglierà infatti 1.400 espositori in rappresentanza dell’intera filiera (+22%) contando pure su una crescita del 20% dell’area espositiva, che arriverà a 34mila metri quadrati, con spazi già esauriti da mesi. In questo contesto si inserisce una sempre più massiccia presenza di espositori esteri, arrivati a rappresentare il 40% del totale e che fanno di Macfrut l’evento agrifood più internazionale nel panorama italiano. A visitare i padiglioni, grazie al supporto di Agenzia Ice, arriveranno 1.500 ‘grandi compratori’ da tutto il mondo, verranno organizzati saloni tematici sulle tendenze del settore coordinati da un team di esperti, sarà allestito un doppio campo di prova di circa 3.000 metri e si svolgeranno un centinaio di eventi.

La presentazione è avvenuta ieri a Roma all’Agenzia Ice, alla presenza, tra gli altri, del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del presidente di Macfrut e di Cesena Fiera Renzo Piraccini e del sindaco di Cesena Enzo Lattuca. "Il crescente successo riscosso da Macfrut nelle ultime 10 edizioni - ha commentato il primo cittadino cesenate - è frutto del lavoro di tanti, primo fra gli altri del presidente Renzo Piraccini, ma anche di una visione lungimirante che portò nel 2014 al coraggioso trasferimento da Cesena al quartiere fieristico di Rimini. Come ha anche ricordato lo scorso anno a Cesena il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa staffetta tra Cesena e Rimini dimostra la complementarietà dei territori della Romagna, oltre che un’occasione di grande valorizzazione della nostra agricoltura, e quindi della nostra economia, con prodotti di straordinaria eccellenza, apprezzati ovunque nel mondo. È una scommessa vinta".

Sul tema ha rilanciato lo stesso Renzo Piraccini: "Macfrut è una fiera di filiera che ha fatto della distintività il suo punto di forza. Tre sono le caratteristiche che rendono unico questo evento: il business che rimane l’elemento centrale, la possibilità di fare rete e la ‘conoscenza’, certificata dalla presenza di un team di esperti che coordinano i diversi Saloni e garantiscono qualità nei contenuti degli eventi. Se vuoi capire il futuro dell’ortofrutta è a Macfrut che devi venire. Non è uno slogan ma una realtà".

Il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato come "Il valore aggiunto di Macfrut è la capacità di attrarre tante Nazioni, anche i Paesi in via di sviluppo, in particolare l’Africa, che vengono a capire come riuscire a produrre qualità, a garantirsi l’autosufficienza alimentare e a proiettarsi anche sui mercati occidentali per far crescere ricchezza e quindi arginare a monte quella che è una delle problematiche più importanti, l’immigrazione illegale dovuta a persone costrette a scappare dalle loro Nazioni per fame. Una cosa che deve scomparire proprio impegnandosi in alcuni settori strategici come quello dell’agricoltura".

Luca Ravaglia