"Machiavelli, fermare il degrado"

Il parcheggio Machiavelli rischia di diventare una ‘zona calda’ del degrado e della criminalità come la stazione ferroviaria: lo denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicholas Pellegrini. "Sono passati mesi dalla mia interrogazione sull’indecente stato del parcheggio Machiavelli, e oggi ci ritroviamo esattamente allo stesso punto: degrado, bivacchi, sporcizia, insicurezza. Se questa è l’idea di città dell’amministrazione Lattuca, siamo sulla buona strada per trasformare anche quest’area strategica in un nuovo caso ‘stazione’" attacca Pellegrini.

L’intervento arriva a ridosso dell’ennesimo allarme lanciato da residenti e commercianti per la presenza di persone senza fissa dimora, sporcizia e timori legati alla sicurezza: "Già mesi fa – ricorda Pellegrini – avevo presentato un’interrogazione per chiedere conto all’assessore alla Sicurezza Ferrini della situazione e delle intenzioni dell’amministrazione per intervenire. Nessuna risposta concreta, solo silenzio. Oggi le denunce dei cittadini e degli esercenti sono la dimostrazione plastica che nulla è stato fatto. Altro che risposte: solo immobilismo".

"Se davvero il parcheggio Machiavelli è considerato ‘struttura essenziale’ per la viabilità del centro cittadino – afferma il consigliere FdI – allora ci si muova in modo serio, continuo, strutturale. Non bastano blitz occasionali o bonifiche spot. Servono controlli sistematici, interventi di pulizia regolari, misure dissuasive contro i bivacchi. Servono scelte politiche chiare e coraggiose, non annunci da campagna elettorale permanente. All’assessore Ferrini dico: batta un colpo. Oppure ci dica chiaramente se il progetto è quello di lasciare anche quest’area in balìa di degrado e insicurezza. Noi non ci stiamo, e continueremo a chiedere risposte, nel nome dei cittadini che meritano decoro e vivibilità".