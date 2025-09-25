Macrolibrarsi, festival alla Fiera nel weekend

Sabato 27 e domenica 28 settembre alla Fiera di Cesena è in programma ad ingresso gratuito l’evento ‘Macrolibrarsi Fest’. L’appuntamento, nato nel 2013 come festa di inaugurazione del negozio fisico Macrolibrarsi, è cresciuto fino a raggiungere 21mila visitatori nel 2024, posizionandosi come uno dei punti di riferimento in Italia per il benessere olistico.

Tra gli ospiti di quest’anno, gli organizzatori segnalano in particolare Gianluca Gotto, autore e divulgatore molto seguito, che condividerà la sua esperienza di viaggiatore e narratore di vita, ispirando con storie capaci di aprire nuovi orizzonti di libertà e autenticità. Poi Stefano Mancuso, scienziato e neurobiologo vegetale di fama internazionale, offrirà al pubblico una nuova visione del rapporto tra esseri umani e mondo vegetale. Quindi Daniel Lumera, autore e formatore, accompagnerà i partecipanti in un percorso di consapevolezza e benessere interiore, mentre Chantal Dejean, scrittrice e formatrice, porterà riflessioni profonde e prospettive inedite su temi universali.

In programma eventi speciali che animeranno la serata di sabato 27. Alle 18.30 la performance del mentalista Francesco Tesei. Alle 19. DJ set in vinile di Claudio Cavallaro (Soul Fingers), un viaggio sonoro tra soul, funk e disco.

Durante le due giornate i visitatori potranno esplorare oltre 350 stand con proposte che spaziano dagli alimenti biologici alla cosmesi naturale, dall’editoria indipendente all’artigianato, fino alle soluzioni più innovative per il benessere. In programma inoltre showcooking di cucina naturale e vegetale, street food biologico, vegano, etnico e locale; yoga e workshop tematici dedicati a salute naturale, spiritualità e libertà finanziaria.