Madonna del Farneto, i marinai ringraziano

’Il mare visto dalle nuvole’. Ritorna puntuale ogni anno la festa del ringraziamento dei marinai di Cesenatico alla Madonna del Farneto di Sogliano al Rubicone. Domenica l’azienda agrituristica ’Il Farneto’ organizza una grande festa, giunta alla 23ª edizione, dedicata al santuario della Madonna del Farneto. Un appuntamento importante non solo per gli abitanti della collina, ma soprattutto per i marinai di Cesenatico. Gli uomini del mare sapevano alla perfezione dov’era il Farneto e quando l’Adriatico era in tempesta, pregavano la Madonna ospitata nella chiesa posta sul monte delle Querce Farnie.

I pescatori facevano riferimento al Farneto per capire i mutamenti atmosferici. Vicino alla chiesetta sorgeva una luce fissa che era visibile da Cesenatico, per avere un punto di riferimento. Si dice che il tempietto della Madonna del Farneto contenesse diversi ex voto di marinai, che una volta all’anno vi si recavano in processione, festeggiavano la Vergine, portando pesce fresco, che poi veniva fritto. L’olio usato per friggere il pesce veniva adoperato per alimentare la luce fissa. Poi l’abbandono, lo spopolamento della collina, case e chiese in rovina.

Alcuni anni fa la ricostruzione e la Chiesa del Farneto tornata all’antico splendore, su quel monte, a 485 metri sul mare. Domenica nel santuario del Farneto alle 11 messa (la prima fu ofnel 1663) per il rinnovo del voto dei marinai alla Beata Vergine del Farneto; alle 12 sul terrazzo panoramico dell’agriturismo Il Farneto pranzo tipico romagnolo (28 euro). Alle 19.30 cena di pesce a 25 euro con fritto di paranza affettato misto con piadina, porchetta cotta nel forno a legna, crostini misti, misticanza di campo, sorbetto, acqua, vino e caffè. Sarà possibile gustare anche rane e lumache. Alle 21 il Costipanzo Show e la partecipazione di Duilio Pizzocchi.

Ermanno Pasolini