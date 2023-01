’Madonna del Ponte’ il quadro ora è nella chiesa di San Rocco

A Savignano sul Rubicone il quadro della ’Madonna del Ponte’ è stato collocato nella cinquecentesca chiesa di San Rocco. L’opera attribuita al pittore Stefano Montanari (1771-1851) venne così denominata perché anticamente conservata nella chiesetta presso il ponte romano sul Rubicone. Quando questa chiesa venne demolita in seguito ai danni subiti durante l’ultima guerra mondiale, questo quadro, mal ridotto, venne custodito nei magazzini della chiesa di Santa Lucia. Un quadro che 30 anni fa fu riportato all’antico splendore per un’opera meritoria della RomagnaBanca Credito Cooperativo dopo un perfetto restauro. Proprio per questo, in segno di riconoscenza, dal 1993 tale opera, venne lasciata in custodia ed esposta in Banca, fino a oggi.

Poi per venire incontro alla richiesta di non pochi parrocchiani, il parroco della collegiata, don Piergiorgio Farina (nella foto), chiese di potere collocare il dipinto in una delle tante chiese storiche della città. Nel quadro sono rappresentati la Madonna con il Bambino Gesù, San Rocco coprotettore insieme a Santa Lucia di Savignano, il cane e il pane. In dicembre alla fine di un concerto nella collegiata di Santa Lucia, il quadro era stato restituito alla chiesa. C’è stata poi una discussione sulla collocazione: o in quella di San Rocco, o nella seicentesca chiesa del Suffragio. In quest’ultima c’è una cappella con la sola cornice in ottimo stato in quanto la tela fu rubata da ignoti e mai più ritrovata. Conclude don Piergiorgio: "Abbiamo optato per la collocazione della chiesa di San Rocco perchè il quadro riporta il santo cui la chiesa stessa è dedicata".

Ermanno Pasolini