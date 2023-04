Madonna del Popolo, tutte le iniziative per la festa della patrona

In Cattedrale in questi giorni ci si prepara a celebrare la festa della Madonna del Popolo (il 23 aprile), patrona della Diocesi di Cesena-Sarsina, da secoli venerata nella basilica dove l’immagine è posta nella cappella dedicata. Durante il Settenario di preparazione che è iniziato ieri, ogni giorno fino a sabato 22 aprile, le Messe in Cattedrale saranno celebrate alle 8 e alle 10 (con omelia tenuta da don Renato Serra). Il Rosario verrà recitato alle 17 e a seguire ci sarà il canto delle litanie, il vespro e la Messa con omelia tenuta dal parroco don Giordano Amati (alle 18). Giovedì 20 aprile si terrà il pellegrinaggio diocesano, al quale sono invitate tutte le comunità parrocchiali, i movimenti e le associazioni. Sarà un momento unitario di preghiera con il vescovo per la comunità diocesana: alle 20,30 inizierà la recita del Rosario e alle 21 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Douglas. Sabato 22 aprile si aprirà la Solennità della festa: alle 16,45 ci sarà la preghiera del Rosario e a seguire il canto delle litanie e i vespri solenni. Alle 18 il vicario generale monsignor Pier Giulio Diaco celebrerà la Messa. Secondo la tradizione, tutte le famiglie della Diocesi sono pregate, la sera della Vigilia (sabato 22 aprile) d’illuminare le finestre delle proprie case, come segno esterno di fede e di devozione alla Madonna. Domenica 23 aprile verrà celebrata la festa della Madonna del Popolo. Le Messe saranno alle 7, alle 8,30 e alle 11,30. Alle 10 ci sarà la Messa solenne presieduta dal vescovo Douglas e concelebrata dai canonici. Durante la celebrazione la Schola “Santa Cecilia” eseguirà la Messa “Salve Regina” a quattro voci, di Valeriano Tassani (direttore della corale: Gianni Della Vittoria; all’organo: Terzo Campana). Alle 16,45 verranno recitati il Rosario e i vespri della festa. Verranno cantate le Litanie e il canto del “Magnificat” di Valeriano Tassani. Alle 18 il vescovo di Forlì monsignor Livio Corazza celebrerà la Messa per tutti gli iscritti alla Compagnia della Madonna del Popolo. Durante la Settimana Mariana è rinnovato l’invito a iscriversi alla Compagnia della Madonna del Popolo a favore dei vivi e dei defunti.