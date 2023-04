Madonna del santuario, oggi prima festa

Oggi, prima domenica dopo Pasqua, ricorre a Corzano la tradizionale festa religiosa della Madonna del Santuario di Corzano. Dopo le tre giornate del Triduo in preparazione alla festa odierna, nella chiesetta del santuario saranno celebrate le mese alle 7, alle 9 e alle 11, poi alle 15.30 e alle 17. Al termine della messa delle 7 si terrà la preghiera delle lodi mattutine, e alle 15 la recita del rosario. La Madonna di Corzano, venerata nel santuario che fa parte della parrocchia di San Piero, è una pregevole immagine del XV secolo che rappresentata la Madonna con Bambino e Santa Caterina d’Alessandria. E’ anche una bella festa popolare dove la gente si ferma in amicizia e fraternità nel parco alberato del colle di Corzano che avvolge il santuario e i ruderi del castello. La festa si celebra due volte l’anno. La prima, la domenica in Albis (quella dopo la Pasqua) e la seconda l’ultima domenica di agosto.

gi. mo.