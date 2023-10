’Madonna della Rinascita’, inaugurata la celletta

Inaugurata a Borghi sulla provinciale 11 che porta a Sogliano e a Savignano, la celletta dedicata alla ’Madonna della Rinascita’. L’inaugurazione è stata fatta dal sindaco Silverio Zabberoni e benedetta da don Gino Gessaroli. Ha detto il sindaco: "Durante l’ultima guerra Borghi ha subito la stessa tragedia degli altri Comuni lungo la Linea Gotica dove quasi tutte le case sono state distrutte. Nella zona dove c’è la celletta, in tempo di guerra non c’erano case. Quando furono costruite le case, nel 1947 gli abitanti fecero anche la celletta della ’Madonna della Rinascita’ a protezione delle case. Nella nicchia c’è una formella in terracotta dedicata alla con sotto scritto ’Signore benedici queste case risorte’. Negli ultimi tempi la celletta era in condizioni precarie in quanto venne costruita con materiale in economia, senza considerare una serie di incidenti con auto che sbattevano e poi scappavano. Come Comune all’inizio dell’anno abbiamo deciso di ristrutturarla, non solo per l’importanza artistica e architettonica, ma soprattutto come punto di riferimento per i residenti che si sono sempre trovati a pregare e a recitare il rosario nelle sere del mese di maggio, quello dedicato della Madonna. E a parte il rosario è sempre stato un punto di aggregazione".

Ermanno Pasolini