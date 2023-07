Madonna di Loreto, il suo ’Giro’ ha fatto tappa a Gatteo Mare

Tanta gente ad accogliere la Madonna di Loreto nel suo giro d’Italia nella tappa di Gatteo Mare organizzata dalla parrocchia dell’Annunciazione di Villamarina e Gatteo Mare. La statua è arrivata domenica alle 16 via mare su una canoa Kayak a due posti, a remi, accanto al pontile tra il Bagno Berlati 31 di Gatteo Mare e il Bagno Bologna 32 di Villamarina di Cesenatico (nella foto), alla presenza del tenente di vascello Francesco Marzolla della Guardia Costiera di Cesenatico e del parroco don Mirco Bianchi. Poi è seguita la processione partita da piazza Romagna Mia, proseguendo per via delle Nazioni, Matteotti, piazza della Libertà fino alla chiesa di Gatteo Mare. La statua è rimasta sempre in chiesa a Gatteo Mare.

Domenica alle 20.45 c’è stata la messa nella chiesa di Gatteo Mare presieduta da Douglas Regattieri vescovo di Cesena e Sarsina. Ieri mattina alle 7 è stata celebrata un’altra messa e alle 7.30 la partenza della statua con il suo Giro d’Italia partito il 24 giugno da Loreto e arrivo previsto il 19 agosto a Ventimiglia.

Roberto Rabboni l’organizzatore del Giro d’Italia della Madonna di Loreto, e Luca Bramucci hanno portato in kayak la Madonna di Loreto da Pesaro a Gatteo Mare, dopo averla portata da Loreto a Pesaro in bicicletta: "E’ stata un’esperienza meravigliosa, soprattutto quando si hanno accoglienze calorose come quella a Gatteo Mare. Le persone che incontriamo sono stupite per il fatto che in canoa possiamo arrivare fino a Trieste, da dove torneremo in auto a Loreto per ripartire in bicicletta per Roma e da lì ripartiremo per Ventimiglia in canoa".

Ermanno Pasolini