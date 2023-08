Mafia in riviera, studenti ed esperti al museo

L’Università itinerante di Nando Dalla Chiesa sbarca in riviera. Da oggi sino al 1° settembre, il Comune di Cesenatico e l’associazione Libera di Forlì-Cesena, organizzano una tappa importante della tredicesima edizione della manifestazione. Si tratta di una esperienza formativa, didattica e di ricerca collettiva eseguita sul campo, in uno dei luoghi simbolici della "legalità difficile", per delineare i principali tratti del fenomeno mafioso in Romagna. All’evento parteciperanno una cinquantina di persone, tra cui una trentina di studenti dell’Università di Milano, relatori di spessore e naturalmente gli organizzatori. Oggi alle 16 la serie di incontri si aprirà al Museo della Marineria, dove Nando Dalla Chiesa introdurrà l’argomento "Il senso e il metodo, la storia e gli obiettivi dell’Università Itinerante", cui seguirà un momento di discussione e confronto; a seguire, attorno alle 17.30 si parlerà del "Progetto della nuova edizione, il contesto e il programma", a cura di Dusan Desnica, dottorando in Studi sulla criminalità organizzata, per poi passare alle autopresentazioni dei partecipanti, mentre in serata, alle 21, i trenta studenti di Milano, assieme ai relatori ed agli organizzatori, visiteranno la mostra "Touroperator" allestita da Massimo Sansavini al Museo della Marineria.

Domani i lavori si apriranno alle 10 del mattino con l’intervento del sindaco Matteo Gozzoli, mentre alle 11.30 interverranno gli esponenti delle forze dell’ordine presenti sul territorio; alle 15, sempre nel salone del Museo della Marineria si parlerà di "Inquadramento del fenomeno mafioso in Romagna", con un approfondimenti di Sofia Nardacchione, giornalista e responsabile del settore informazione di Libera Bologna e Libera Emilia-Romagna. Alle 17.30 sono previste integrazioni tratte dalla letteratura sulla materia, con gruppi volontari di lavoro coordinati da Ilaria Piovesan, mentre in serata il tema sarà "Racconti di storie speciali di arte e di cultura", con Velia Mantegazza.

Il progetto dell’Università Itinerante è nato all’isola dell’Asinara nel luglio 2013. In quell’occasione una ventina di studenti, laureandi e neolaureati in Sociologia della criminalità organizzata si trovano con il professor Dalla Chiesa per un’inedita esperienza di formazione "sul campo". Vennero ospitati in strutture pubbliche dell’isola in cambio di un servizio di accompagnamento e alfabetizzazione storica rivolto alle centinaia di turisti che giungono a visitare le ex carceri speciali. Quei luoghi diventano dunque il motivo per ripercorrere e meglio conoscere con interviste a testimoni locali della polizia penitenziaria, i fenomeni di illegalità eversiva che hanno segnato la storia contemporanea del paese.

