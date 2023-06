’Magalotti in festa’, domani via alla 27ª edizione

Già programmata dal 18 al 21 maggio e dopo il forzato rinvio per l’alluvione, la 27ª edizione di ’Magalotti in festa’ la manifestazione canora-popolare di Gualdo di Borello sopra Cesena al confine con Roncofreddo, avrà luogo da domani a domenica 11. Per la grande adunata dei Magalotti, con la borgata in festa, è stato preparato un nutrito programma e ogni anno arrivano in più di mille fra chi porta il cognome Magalotti e chi si è imparentato con la casata. Tavole imbandite, canti, balli e musica e tanti ’Ti ricordi?’.

Domani alle 19.30 la messa in memoria di chi ha vissuto nella borgata Magalotti, poi vino e ciambella gratis per tutti. Alle 21 musica con il gruppo ’Trio Agricolo’ e apertura dello stand. Venerdì alle 21.30 il gruppo ’Margò ‘80’ e, a seguire, il dj Juri (Magalotti). Sabato alle 18 animazione per i bambini, alle 21.30 il gruppo ’Shotgun Blues Band’ con tributo ai Blues Brothers. Domenica pomeriggio e sera musica con l’orchestra ’La Storia di Romagna’ e alle 19 spettacolo del gruppo ’Frustatori Cassani’. Parteciperanno anche i ’Cavalieri dei Santuari’. E ci sarà uno stand gastronomico con piadina, salsiccia, prosciutto e affettati. Tutti a mangiare insieme ai Magalotti in un capannone grazie al lavoro di decine di volontari. (Info: 348-3810157; 345-3463480).

Ermanno Pasolini