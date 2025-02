Magazzino in affitto, oggi ultimo giorno per le proposte

Oggi scade il termine per presentare la manifestazione di interesse a concedere in affitto un magazzino al Comune di Cesenatico. L’immobile deve essere almeno di 200 metri quadrati, avere l’accesso ai mezzi di trasporto per carico e scarico dei materiali e il canone non deve essere superiore ai 20mila euro all’anno incluso Iva; c’è tempo sino alla mattina di giovedì 6 febbraio. Gli operatori economici interessati a manifestare interesse devono far pervenire la documentazione necessaria alla pec cesenatico@cert.provincia.fc.it. Il magazzino deve essere distante non più di 10 chilometri dal Palazzo municipale ed essere dotato di servizi igienici.Tutto il materiale necessario da presentare è illustrato sul sito del Comune.