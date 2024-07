"Maggioranza e minoranza, migliorate la città"

"Non sarà una legislatura emergenziale come quella precedente con Covid, alluvione e cascata di milioni per il Pnrr per tanti interventi inizialmente non previsti in programma e torneremo alla normalità politica di un patto programmatico da rispettare per onorare i patti con gli elettori". Lo mette in luce il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. "Con la seduta inaugurale hanno preso il via i lavori del nuovo consiglio comunale di Cesena – osserva il presidente Patrignani –. Confcommercio interpella maggioranza e opposizione richiedendo il massimo impegno a tradurre in atti concreti gli enunciati della campagna elettorale, in particolare il sostegno al commercio di vicinato, la lotta contro l’insicurezza e il degrado, l’impegno sulla rigenerazione urbana, lo sviluppo di una mobilità che valorizzi tutti i sistemi di spostamento, un approccio green non ideologico, ma pragmatico che si coniughi con le esigenze e le aspettative delle persone, la valorizzazione degli istituti culturali anche in un’ottica di resa economica, interventi nei quartieri per valorizzare la loro fruibilità e che rispondono alle esigenze dei residenti, un progetto coordinato di rilancio del centro, anche sotto il profilo dell’arredo urbano. Fondamentali sono inoltre i grandi interventi infrastrutturali, a partire dal lotto zero".

"In un’ottica di impegno collaborativo – prosegue Patrignani - Confcommercio non mancherà di sollecitare la realizzazione degli interventi interpellando sia la maggioranza, che ha il compito di intervenire, sia l’opposizione a cui spetta sollecitare, spronare e fare proposte".