Magia al museo della Marineria, al tramonto le barche si illuminano

Oggi il porto si illumina di nuova luce. Al tramonto, come per magia, le antiche barche della sezione galleggiante del Museo della Marineria, saranno impreziosite da un’illuminazione speciale. Questa iniziativa, arrivata alla terza edizione, potrà contare su fari a led che evidenzieranno i dettagli e la bellezza delle barche tradizionali, andando a creare un mosaico di colori e suggestioni insieme alle vele al terzo che campeggiano sull’acqua. Un modo semplice ed efficace per rendere ancor più suggestivo un luogo già magico. L’illuminazione sarà effettiva a partire da questa sera fino a domenica 10 settembre, ogni sera dalle 21.30 alle 23.30.

Le vele al terzo della Romagna, che trovano la loro massima visibilità nel Museo della Marineria e nel porto canale, hanno infatti meritato, nel maggio scorso, il riconoscimento di "patrimonio culturale immateriale", applicando per la prima volta in Italia il nuovo articolo 7 bis del Codice dei Beni Culturali grazie all’azione della Soprintendenza di Ravenna.

La Sezione Galleggiante del Museo della Marineria compie quest’anno quarant’anni: è stata infatti inaugurata nel 1983 proprio con l’originale idea di collocare le barche nel loro ambiente naturale, appunto l’acqua del porto Leonardesco di Cesenatico. Per il sindaco Matteo Gozzoli questo patrimonio ha grande importanza: "Le vele del porto canale sono un vanto culturale, turistico e di tradizione. Illuminarle vuol dire valorizzarle e renderle ancora più belle. Siamo al terzo anno di questa iniziativa e speriamo che l’illuminazione estiva diventi un appuntamento fisso come il Presepe galleggiante in inverno".

g.m.