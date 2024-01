Magia natalizia. Ultimo weekend di luci ed eventi

Questo fine settimana è l’ultimo in cui sarà possibile vedere il Presepe della Marineria e partecipare alle più importanti iniziative organizzate in riviera per le festività. Il Presepe della Marineria è una rappresentazione unica al mondo, dove le figure a grandezza naturale sono collocate sulle antiche barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria, che sarà acceso sino a domenica 14 gennaio. È una autentica magia che si rivive da 37 anni, un allestimento in stile teatrale capace di esprimere al meglio la tradizione religiosa con la cultura marinara, dove assieme alla Natività ci sono le persone, i mestieri e le atmosfere del borgo marinaro di Cesenatico.

Il merito è di una idea avuta a metà degli anni ottanta dall’allora presidente dell’Associazione degli albergatori, il compianto Guerrino Gardini, il quale voleva illuminare le barche del museo per attirare e allietare i turisti anche d’inverno; e del progetto poi realizzato da Tinin Mantegazza e dagli artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori, che hanno reso questa rappresentazione ogni anno sempre più bella e suggestiva.

Quest’anno non sono state costruite nuove statue, ma Bertoni e Savadori hanno proseguito nell’importante lavoro di restaurare quelle vecchie, 70 personaggi che ogni anno vengono minuziosamente esaminati, con i due artisti impegnati a restaurare, rivestire ed effettuare la manutenzione, controllando le teste, le parti, lo scheletro in legno e rete metallica, le stoffe che vengono rinnovate, ricucite e poi coperte con la cera a caldo distribuita con dei pennelli. In piazza delle Conserve è allestito un altro presepe molto apprezzato nel borgo di pescatori, reso vivo dai volontari della Proloco del Monte. Venne allestito per la prima volta nel 1992 dal quartiere "E Mont" e da allora è un appuntamento fisso del Natale al mare.

Sempre in piazza delle Conserve il comitato di Cesenatico della Croce Rossa è presente con la Casetta di Natale, un gazebo in legno addobbato a tema, che funge da punto di ristoro, aperto anche questo sino a domenica 14 gennaio, con le proposte di vin brulè, cioccolata calda e dolciumi. L’incasso delle offerte verrà utilizzato dagli stessi volontari per sostenere progetti benefit e le iniziative della Cri di Cesenatico, impegnata ad aiutare i più deboli, fare assistenza nelle manifestazioni pubbliche, distribuire pacchi di prodotti alimentari e beni di prima necessità agli indigenti.

Le donne volontarie organizzano parecchie iniziative anche nella storica sede della Croce Rossa in Largo San Giacomo, dove è stato organizzato un Mercatino di Natale per vendere idee regalo, oggettistica di vario genere ed il calendario 2024, il cui ricavato sarà sempre devoluto in beneficenza. Merita una visita anche il "Presepe in strada", una interessante e apprezzata rappresentazione allestita dai volontari del comitato culturale "Il Mulino", nei giardini pubblici di Villalta affacciati sulla via Cesenatico all’altezza di via Caduti di tutte le Guerre. In sostanza a Cesenatico questo fine settimana ci sono ancora tante cose da vedere e da fare, prima che le luci si spengano sull’edizione 2023-2024 del Natale al mare.

Giacomo Mascellani