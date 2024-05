"Maglia del Cesena, due pesi due misure"

"Mi ha fatto piacere vedere la maglia gloriosa del nostro Cesena Calcio donata al presidente della Regione Bonaccini, é sempre un orgoglio vedere le massime istituzioni politiche- celebrare la casacca bianconera".

Lo afferma il capogruppo consiliare della lista civica Cambiamo Andrea Rossi, che aggiunge. "Nel 2019, tuttavia, donammo quella stessa casacca ad un ministro della Repubblica.

e dai feudi della sinistra, si levarono anatemi e scomuniche. ‘La maglia non si strumentalizza’ fu la catechesi del momento, come se regalare la maglia della tua città ad un alto rappresentante del Governo fosse un gesto di lesa maestà".

"Le elezioni, in quel caso, erano dietro l’angolo – rimarca il consigliere Rossi – ma anche stavolta il richiamo dell’urna non é distante visto che, come noto, Stefano Bonaccini si candiderà alle elezioni europee del prossimo giugno. In questo caso, però, nessuno ha ritenuto di fiatare. In questa città, l’etica é un concetto ad orologeria. Batte un colpo solo quando conviene…”.