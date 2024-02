Maglioni di Natale, vendita super. Il club dona 1.560 euro al Bufalini

Se d’ora in poi, all’ospedale Bufalini, qualche neomamma potrà sentirsi più sicura nel tenere accanto il suo bimbo, o bimba, sarà anche grazie alla generosità del Cesena. Durante il periodo natalizio, infatti, la società si è lanciata per la prima volta nella vendita a scopo benefico dei tanto adorati maglioni di Natale, in collaborazione con Grow Up Merchandising. Parte del ricavato, per l’esattezza 1.560 euro, è stato dato all’ospedale per l’acquisto delle culle Next To Me, che consentono di gestire il neonato con maggiore sicurezza soprattutto nelle fasce orarie notturne. Mercoledì mattina è stato il consigliere d’amministrazione del Cesena Fc, Massimo Agostini, a consegnare l’assegno (foto). "In accordo con il club abbiamo scelto un prodotto speciale e unico come il maglione Natalizio da noi realizzato per sostenere questa iniziativa – riferisce Daria Rusolo, titolare dell’azienda partner del Cavalluccio –. Un ringraziamento speciale va ai nostri clienti dello store online e ai tifosi del Cesena, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile".