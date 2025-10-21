Magnani Onoranze Funebri, serata di riflessioni sul lutto

Il teatro Moderno Moderno a Savignano sul Rubicone pieno di gente, per la conferenza su "Il lutto come compito spirituale" con Gabriele Policardo, autore e fondatore del metodo Biocostellazioni. L’iniziativa è nata da un desiderio profondo di Magnani Onoranze Funebri, realtà storica della provincia di Forlì-Cesena, che ha scelto di offrire alla propria comunità un’opportunità diversa di riflessione e accompagnamento interiore per chi ha vissuto un lutto. L’obiettivo è creare uno spazio dove chi ha vissuto una perdita possa accostarsi al proprio vissuto con dignità, comprendere che il lutto non si "chiude", ma può trasformarsi, e offrire strumenti simbolici per elaborarlo. Spiega Chiara, portavoce dell’iniziativa: "Nel nostro lavoro assistiamo quotidianamente il dolore. Sentivamo la responsabilità e la necessità di offrire qualcosa di più: un incontro, un tempo per chi resta, un contenitore per le domande che arrivano dopo". Proprio per questo, Magnani Onoranze Funebri ha scelto di affidare la serata alla voce di Gabriele Policardo, autore, ricercatore e facilitatore in Costellazioni Familiari, Spirituali e Mediali. Policardo ha fondato il metodo Biocostellazioni, che da anni propone in tutta Italia attraverso seminari e conferenze.

e.p.