"Mai accettare l’ultimo incontro a Longiano: consigli per non perdere di vista il vostro drink"

’Più difesa’ per imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio in casa, al lavoro o per strada. E’ il tema discusso a Longiano e organizzato e dall’assessore Lorenzo Campana: "Bisogna scegliere le strade illuminate per tornare a casa, anche se si devono fare percorsi più lunghi. Se si va via in compagnia, si torna a casa in compagnia. Se si va in un locale e si beve un drink tenete il bicchiere sempre in mano e non lasciatelo sul tavolo perchè qualcuno potrebbe metterci dentro qualche porcheria. Attenzione a quando camminate per strada e avete sempre auricolari e cellulare in mano senza accorgervi chi avete intorno".

L’assessora Elisa Giannini ha annunciato che saranno organizzati corsi di autodifesa. Elisa Ottaviani ha spiegato i servizi che offre lo sportello antiviolenza ’Alba’ che si occupa della situazione della violenza sulle donne. Nel 2018 abbiamo accolto 16 donne, nel 2019 una ventina e dopo la pandemia siamo a circa 40 all’anno che chiedono aiuto per le violenze subite dal marito, ex coniuge o partner. Per la maggior parte sono donne italiane. Ha detto l’avvocato Giovanna Santoro di ’Voce Amaranto’: "Lavoriamo tanto anche con i giovani. Le cose peggiori sono le azioni violente dove ci sono anche bambini".

Il comandante della stazione dei carabinieri Domenico Turzillo ha continuato: "Alle donne diciamo di non accettare mai l’ultimo appuntamento". La comandante della Polizia Locale Paola Giorgetti ha detto di evitare di sedersi sul treno negli scompartimenti dove non c’è nessuno, evitare di camminare per strada con la borsa dalla parte della carreggiata e poi ha detto: "Una sera, in borghese, sono andata a fare bancomat mi sono sentita seguita e fortuna ha voluto che la farmacia fosse ancora aperta, mi sono infilata dentro e ho chiesto aiuto".