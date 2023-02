"Mai visto un inverno così, siamo finiti sott’acqua tre volte"

Fra le aziende situate nelle zone maggiormente colpite dall’erosione, a Valverde di Cesenatico c’è il Bagno ‘Da chi Burdell’ (ex Bagno Bertino), di proprietà della famiglia dell’imprenditore Adamo Guidi, il quale nelle ultime tempeste e mareggiate ha riportato danni alla struttura, agli impianti ed agli arredi. Guidi, come vi state difendendo?

"Abbiamo fatto lavori straordinari per cercare di salvarci, oltre al bob cat, questa volta siamo dovuti intervenire con una grossa ruspa e una squadra di una ditta specializzata".

A quanto ammontano i danni? "Ancora devono arrivare le ultime fatture, indicativamente 25mila euro".

Per lei gli ultimi tre mesi sono stati da incubo.

"Non dormiamo più, siamo in una situazione veramente difficile, perchè oltre agli arredi qui rischiamo di vedere sparire l’intero stabilimento balneare".

Quali sono i danni maggiori? "Abbiamo perduto la recinzione, la terrazza, le fioriere, parecchia attrezzatura, mentre la struttura deve essere tutta riparata e ripristinata; per fortuna siamo miracolosamente riusciti a limitare i danni agli impianti". Avevate mai vissuto un inverno così?

"No, qui è sempre stato uno dei punti più critici, ma una botta così non l’avevamo mai presa prima".

Le assicurazioni coprono questi danni?

"No, non c’è stato nulla da fare, abbiamo presentato tutta la documentazione, ma non è servito a nulla, ci hanno risposto che i danni da mareggiate non sono risarciti; sinceramente io ed i miei familiari ci siamo guardati in faccia e chiesti perchè ci assicuriamo".

Il Governo riconosce i danni alla Regione e quindi ai Comuni, voi privati cosa pensate?

"E’ una buona notizia, così almeno ci saranno i fondi per il rinascimento e i danni ai luoghi pubblici. Speriamo che rinforzino le scogliere a Valverde. Per noi privati, ribadisco, ci vorrebbe un’assicurazione che ci copra o comunque una condizione per poter far fronte ai casi di danni particolarmente ingenti".

Giacomo Mascellani