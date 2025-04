Maini apre al residenziale per le colonie di Ponente

"Nella zona delle colonie di Ponente dobbiamo puntare ad avere moderne strutture ricettive, in linea con le esigenze dei turisti di oggi, ma non dobbiamo escludere una quota di residenziale". In questi termini Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, interviene su uno degli argomenti caldi del 2025, con riferimenti al progetto del gruppo Falkensteiner. "Abbiamo l’opportunità di rilanciare non soltanto Ponente, bensì l’intero comparto turistico, con benefici per tutta la città di Cesenatico. Noi di Adac riteniamo che questo dibattito sia altamente positivo perché Cesenatico è una località turistica di eccellenza e trae il suo benessere collettivo proprio dal turismo. Ma attenzione, il mondo del turismo è sempre in continua evoluzione e, se Cesenatico vuole mantenersi nella élite delle città turistiche, deve rinnovare l’offerta e saper intercettare il pubblico di oggi e di domani".

Gli albergatori individuano dei punti fissi: "Nella zona delle colonie un punto irrinunciabile è mantenere l’obiettivo della trasformazione complessiva. Per essere più precisi, la vocazione deve rimanere turistico ricettiva e soprattutto con attenzione all’ambiente, attraverso accordi fra pubblico e privati che rispettino l’interesse pubblico. In questo quadro sarà fondamentale trovare il punto di equilibrio fra interesse pubblico e interesse privato perché, non dimentichiamolo, stiamo trattando aree di proprietà privata, per cui è indispensabile che il Comune stabilisca condizioni di intervento realmente realizzabili e fattibili da parte degli imprenditori come economicità dell’investimento, altrimenti tutto rimarrà lettera morta".

In sostanza la qualità del mare, del verde e dell’aria, così come la lotta all’inquinamento, sono priorità assolute che gli operatori turistici devono aver presente, così come ci si deve indirizzare verso una architettura innovativa e finalizzata al miglioramento del benessere psico fisico delle persone; ma i conti devono tornare, quindi per realizzare alberghi e villaggi di qualità, si deve consentire agli imprenditori di poter avere un margine utile per effettuare l’investimento stesso. Per quanto riguarda l’interesse pubblico, sempre a parere di Adac, alcune priorità sono il recupero dell’arenile ad uso pubblico e la previsione di una fascia di dune, con a monte di essa spazi verdi con piste ciclopedonali e spazi collettivi. Inoltre è da prevedere un collegamento fra città nuova e città vecchia, ad iniziare dall’attraversamento del porto canale, oggi attuabile solo con il traghetto nella zona a mare.

"In questo quadro – conclude Maini –, una volta tracciato il confine dell’interesse pubblico si potrà parlare di una quota minima di residenziale da concedere ai proprietari".

Giacomo Mascellani