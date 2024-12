Maini e Di Pentima nuovi soci del Rotary Club Cesenatico Mare

È stata un successo la tradizionale cena degli auguri organizzata dal Rotary Club Cesenatico Mare al ristorante Sloppy Joe’s sull’asta di Levante del porto canale. Assieme ai soci rotariani di Cesenatico, hanno scambiato gli auguri di Natale anche i cugini del Rotary Club Cervia Cesenatico, Rotary Club Valle Savio, Rotary Club Cesena, Rotary Club Forlì.

Nel corso dell’incontro sono stati spillati due nuovi soci da parte del presidente Bruno Gobbi, del prefetto Giancarlo Barocci e della Giovanna Coppo. Il primo a fare il nuovo ingresso è stato Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi ed imprenditore noto in Emilia Romagna per essere a capo della società MC Hotel Collectuins, che ha l’Hotel Lalla e l’ex Hotel Orly a Cesenatico, l’Hotel Mini Palace a Molinella, l’Hotel Rossini 1936 (è uno degli alberghi storici di Bologna), e l’Hotel Re Enzo, sempre in centro a Bologna.

L’altro nuovo socio ha il volto di una donna e di un avvocato molto stimato, Maria Gabriella di Pentima del foro di Forlì-Cesena e patrocinante in Cassazione, già direttore della Scuola Forense di Forlì-Cesena e della Formazione Continua dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena; è stata componente della Commissione Gruppo di Studio per la Riforma del Diritto di Famiglia e dei Minori nel Consiglio Nazionale Forense. Ha all’attivo docenze, pubblicazioni, ruoli a livello nazionale, seminari e convegni.

Sempre sul solco della tradizione, si è svolta la pesca di beneficenza natalizia, la cui raccolta è destinata alla realizzazione di service sul nostro territorio, con il coinvolgimento di tutti i soci che hanno portato dei doni da mettere in palio.

Il successivo appuntamento del Rotary Club Cesenatico Mare il 10 gennaio: conferenza informativa ed educativa sull’emergenza pediatrica.