Malatesta Gaming, sabato di giochi alla biblioteca

Nuovi appuntamenti in Biblioteca Malatestiana con i giochi da tavolo e i gioco di ruolo, all’interno della Sala Gaming. Il primo appuntamento è sabato alle 15 con Malatestiana Gaming Orient Edition, in collaborazione con ARCI Servizio Civile: un tuffo nelle atmosfere orientali con una serie di giochi da tavolo che hanno questa ambientazione e che ci consentiranno di dare una sfumatura orientale alla Sala Gaming. Il secondo appuntamento si terrà sabato 18 novembre, stessa ora, per un pomeriggio in compagnia dei master della Gilda del Leone Rosso. Infine per sabato 25 novembre è previsto il ritorno dello staff di Area Games, formato da esperti che arrivano direttamente da manifestazioni internazionali come Lucca Comics & Games e Modena Play. Info allo 0547610892 o scrivendo a malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it.