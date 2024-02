Malatesta Novello guida i visitatori alla biblioteca

Continuano i successi dei Notturnali alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Il prossimo appuntamento in programma è per domenica (alle 18, 19 e 20:30, massimo 25 persone a turno) quando sarà possibile ammirare con una luce del tutto nuova questo gioiello unico al mondo. Un’esperienza esclusiva di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela: sarà il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello ’in persona’ ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca. Info allo 0547 356327.