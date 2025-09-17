Malatestiana a lume di candela

Tornano, in Biblioteca Malatestiana a Cesena, i ‘Notturnali’, visite guidate a lume di candela alla scoperta della Memoria del Mondo, organizzati dalla DMC dei Percorsi del Savio, che promuove il turismo nella Vallata.

Il primo appuntamento della stagione è fissato per sabato 20 settembre, con due turni, alle ore 21 e alle ore 22. La prenotazione è obbligatoria e si effettua direttamente online sul sito dei Percorsi del Savio.

I ‘Notturnali’ sono un’esperienza di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela: sarà infatti il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello ‘in persona’ ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca, suo inestimabile dono alla città. Attraverso un gioco teatrale, basato su ‘equivoci’ di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena.

I posti sono limitati: solo 25 persone per ogni turno: considerata la disponibilità limitata, gli organizzatori consigliano di prenotare tempestivamente. La partecipazione ha un costo di 16 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo web: bit.ly/notturnaliprenotazione.

Per tutte le informazioni e i dettagli, l’Ufficio Turistico IAT Cesena è a disposizione tutti i giorni allo 0547 356327, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, la domenica dalle ore 9 alle ore 15.