‘Malatestiana e dintorni’ domani il primo incontro sul patrimonio artistico

Con l’autunno riprende l’attività dell’associazione ‘Amici della Biblioteca Malatestiana’, con vari cicli di incontri su diverse tematiche. Si comincia con il ciclo ‘Malatestiana e dintorni’, che mira ad approfondire temi legati non solo alla Biblioteca, ma più in generale al patrimonio artistico culturale di Cesena e alla storia della città. Il primo appuntamento è fissato per domani alle 16.30 nella sala lignea della Biblioteca Malatestiana, con la conferenza di Michele Andrea Pistocchi su ’Il rilievo con San Giorgio e il drago’. La partecipazione è libera. Il ciclo proseguirà giovedì 6 novembre, alle 16.30 in Sala Lignea, quando il presidente dell’associazione Giordano Conti terrà una conferenza dedicata a ‘Il palazzo sulla murata e la residenza dei Malatesti’. A fine novembre partirà il ciclo ‘Il grande disordine mondiale’, 5 incontri dedicati al complesso scenario geopolitico mondiale, con interventi di docenti universitari ed esperti di alto livello.

La prima conferenza è il 27 novembre (ore 16.30) nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana: il professor universitario Ciro Sbailò parlerà de ‘Il mondo Islamico tra disordine e strategie: fratture religiose, crisi statuali nuove competizioni‘. L’11 dicembre Paolo Maria Maggiolini, docente dell’Università Cattolica Milano, affronterà il tema: ‘Israele e Palestina: il conflitto, la regione ed il contesto internazionale’. Si proseguirà nell’anno nuovo altre tre conferenze: si parlerà anche di Trump e si affronterà il tema ‘l’ascesa della Cina’.