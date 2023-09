Malatestiana, fondi per il tetto 800mila euro grazie al concertone

Il restauro del tetto della Biblioteca Malatestiano, danneggiato dalle infiltrazioni di pioggia anche a seguito degli eventi dell’alluvione del maggio scorso, sarà finanziato con 800mila euro raccolti grazie al concerto di solidarietà ‘Italia loves Romagna’. L’evento ha raccolto in totale oltre tre milioni di euro che, oltre a Cesena, prenderanno la direzione di Faenza con 800mila euro per la Scuola di Musica ‘Giuseppe Sarti’; Forlì con 800mila euro per l’Archivio Comunale; Dovadola con 200mila euro per la Rocca dei Conti Guid; Tredozio con 200mila euro per la Biblioteca Comunale; Solarolo con 200mila euro per l’Oratorio dell’Annunziata. La cerimonia di consegna dei fondi si è svolta ieri al ministero della Cultura dove, oltre al ministro Gennaro Sangiuliano, sono intervenuti anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

Il ministro Sangiuliano ha ricordato le visite a Cesena e Forlì (e poi anche a Sarsina): "Io amo molto andare sul territorio: non sono un ministro da salotti romani, sono un ministro che va molto sul teritorio a toccare con mano quelli che sono i problemi, a incontrare gli amministratori di quasiasi colore politico, a dialogare con loro e a vedere di dare e di prospettare delle soluzioni. Questa idea che ci siamo inventati dell’euro sui musei ci consente di avere delle risorse importanti e di investire queste risorse" sul territorio. Inoltre, ha proseguito Sangiuliano, "noi avremo un avanzo sulla linea dell’architettura rurale del Pnrr e stiamo studiando come devolvere questa cifra alla Romagna per aiutare la ricostruzione di quei casali, di quei manufatti rustici che sono stati danneggiati dall’alluvione".:

"Ringrazio il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario Gianmarco Mazzi per avere dedicato una parte importante dei proventi del concerto Italia loves Romagna alla nostra Biblioteca Malatestiana, che necessita di un intervento che ne assicuri l’impermeabilità della copertura – ha detto il sindaco Lattuca – Ricordo il messaggio con cui poco dopo le 12 di martedì 16 maggio, poche ore prima dell’esondazione del fiume Savio, sono stato informato che la pioggia stava penetrando nella Biblioteca Malatestiana e il direttore Paolo Zanfini era “sul tetto” per stendere delle coperture che hanno evitato che i codici venissero danneggiati. Oggi, grazie al Ministero della Cultura, alla Regione Emilia-Romagna, ai tanti artisti che si sono esibiti senza percepire compensi e ai tantissimi spettatori che il 24 giugno a Reggio Emilia hanno partecipato al concerto per aiutare la Romagna a ripartire dopo l’alluvione, siamo nelle condizioni di ripristinare e mettere in sicurezza il nostro tesoro più grande". Il sindaco ha ringraziato Sangiuliano anche per aver confermato l’impegno a sostenere i costi della messa in sicurezza dell’abbazia di Santa Maria del Monte, benché non direttamente connessi all’alluvione, con il ricavato dell’iniziativa che ha portato a destinare al post alluvione 1 euro da ciascun biglietto museale.

"Credo che questa disponibilità da parte del Ministro spenga definitivamente ogni provinciale polemica e speculazione circa ciò che merita o meno di essere recuperato dopo l’emergenza" ha concluso Lattuca con un chiaro riferimento alle critiche del centrodestra per aver inserito il tetto della Malatestiana nelle richieste di rimborso per i danni dell’alluvione.

re.ce.