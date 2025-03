Malatestiana, mostra su Matteotti. Denunciò i brogli, ucciso dai fascisti

Approderà nei prossimi giorni a Cesena la mostra ‘Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini’, un percorso fotografico e documentario la cui direzione scientifica ed organizzazione sono a cura della Fondazione di studi storici ‘Filippo Turati’. In questo modo l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena avvia una ricca serie di iniziative di studio, approfondimento e confronto, che si inseriscono nel centounesimo della morte di Giacomo Matteotti (10 giugno 1924).

La mostra, proposta in collaborazione con il Comune di Cesena e la Biblioteca Malatestiana, e con il sostegno di Legacoop Romagna, partner dell’iniziativa, sarà infatti accompagnata da un ciclo di appuntamenti collaterali.

A questo proposito, giovedì 20 marzo, alle 16.30, nell’Aula Magna della Malatestiana, l’esposizione sarà presentata da Maurizio Degl’Innocenti e Dino Mengozzi nell’ambito di una conferenza pubblica ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).

Questo appuntamento si inserisce in un contesto di riflessione storica e culturale sul tragico episodio che ha segnato la storia dell’Italia del Novecento. La mostra infatti intende rendere omaggio alla figura di Matteotti, deputato socialista e figura emblematica della resistenza all’ascesa del fascismo. Giacomo Matteotti è ricordato per il suo coraggio nel denunciare pubblicamente le illegalità e le violenze del regime fascista, arrivando a sostenere la veridicità delle accuse di brogli elettorali e di corruzione che coinvolgevano il governo di Benito Mussolini.

Il ‘Racconto per immagini’ è ispirato all’omonimo volume curato da Maurizio Degl’Innocenti e Stefano Caretti e presenta una lettura dedicata soprattutto alle nuove generazioni. La conferenza di presentazione, guidata dai curatori, offrirà dunque un’analisi approfondita su come la figura di Matteotti sia stata riletta nel corso degli anni, e come l’opera di ricordo e di studio su questa figura continui a rappresentare un momento centrale per comprendere le dinamiche politiche e sociali dell’epoca fascista e la lotta per la democrazia.