Malatestiana, sguardi delle donne sulla realtà dei paesi islamici

Una rassegna di film di registe donne dei Paesi islamici è quanto propone "Il Borgo odoroso aps" che collabora a livello nazionale con Officina eventi di Venezia nella circostanza del marzo delle donne e oltre il mese in corso. Questo il calendario intitolato "Donna" della rassegna cesenate, sostenuta da Romagna Banca, che si tiene presso la sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana: quattro pellicole, nei pomeriggi di lunedì 10 e 17 marzo e martedì 11 e 18 marzo, alle 16, a ingresso libero. I titoli selezionati sono: Tatami di Z. Ebrahimi e G. Nattiv, Iran, 2023 ( lunedì 10); Cafarnao di N. Labaki, Libano, 2018 (martedì 11) ; Adam di di Maryam Touzani, Marocco, 2019 ( lunedì 17); Il caftano blu di M. Touzani, Marocco 2022 ( martedì 18). La manifestazione è coordinata da Daniele Gualdi, alla cui cura è riservata la presentazione introduttiva di ciascuna pellicola. In sala Ada Grilli, giornalista e capoprogetto. "Con queste modalità tutto il mese di marzo e non più solo un giorno - spiega Ada, ideatrice del progetto -, sarà dedicato al tema ‘donna’ nel mondo affollatissimo e critico dei Paesi dal Nord Africa al Medio Oriente, all’Asia occidentale. Un mondo che preme e si evolve a ritmo serrato nella disattenzione generale dei nostri media. Il cinema però segna le tappe e manda chiari segnali. Ma bisogna saperli scovare e condividere per farne occasione di coscienza meno distorta e soprattutto più partecipata. Ecco, questo è il senso del mio progetto". Le proiezioni continueranno poi per tutto l’anno in altre città, e, in Romagna a Monteleone ad agosto nella piazza Byron; a Bologna al Cinema Odeon con dei matinée la domenica 16 e 23 marzo. "L’invito - aggiunge Grilli -, è rivolto a tutti, donne, uomini, studentesse e studenti, insegnanti, associazioni. Oltre alle proiezioni sono previsti anche work shop, con la collaborazione competente di persone qualificate, per farsi domande, per ascoltare e vedere testimonianze ardite".

r.c.