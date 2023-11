Malati di demenza, corso per le famiglie

Domani dalle 16,30 alle 18,30 in via Serraglio 16 (ex sala Avis) di Cesena partirà un corso per familiari di malati di demenza gravi organizzato da Associazione CAIMA odv (familiari di malati di Alzheimer). In particolare si parlerà di incontinenza urinaria e lesioni da decubito con la dottoressa Federica Carichini. Per partecipare è necessaria l’iscrizione telefonando a C.A.I.M.A. al numero 3488696238 oppure mandando una mail a caima.aurora@virgilio.it