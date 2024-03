Malato di tumore a 86 anni: "L’esame? A luglio 2025"

Cesena, 13 marzo 2024 – “Ho quasi 86 anni. Il prossimo anno, se ci sarò ancora, ne compirò 87. Chissà che non si debba riesumare la mia salma per farmi la colonscopia che ho richiesto in questi giorni". Non può essere più amara la considerazione del signor Santo Chianura che si è visto fissare la visita richiesta al Cup del Bufalini, con prescrizione del suo medico di medicina generale, al 2 luglio 2025. Sedici mesi tallonati dall’ansia. Per Chianura, non si tratta infatti di un esame di routine. Nel 2015, a causa di un tumore, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di resezione di una parte del colon e da allora la sua situazione è delicata. "Ho fatto un’altra colonscopia nel 2020 con risultato negativo - aggiunge - ma ora avverto i sintomi che mi hanno portato in sala operatoria nel 2015. Sono preoccupato. Cosa c’è di più logico se non sondare se c’è di nuovo qualcosa che non va?". "Avessi vent’anni - aggiunge - potrei anche capire …". No, in verità neppure a vent’anni è logico attendere un anno e mezzo per un esame del genere. È il male della sanità italiana a cui neppure la celebrata eccellenza emiliano-romagnola riesce a sottrarsi. Nel caso specifico, stupisce che il medico di base, come conferma il signor Chianura, non abbia attivato la procedura d’urgenza. Cosa resta da fare per chi, come lui, ha comprensibilmente fretta? "Ho già prenotato una gastroscopia a pagamento presso il privato convenzionato, ma non posso pagarmi tutti gli esami di cui in questo momento avrei necessità" elenca Chianura, che divulgando la sua storia chiede attenzione per tutti quelli che sono nella medesima condizione.

Serve a qualcosa ribadire che la sanità soffre di un mancato finanziamento nazionale, che i medici (maltrattati e poco pagati) non rispondono ai concorsi e quando possono volano altrove? Alle liste oltre ogni limite (anche di legge, visto che prevede un’attesa di non più di 60 giorni per gli esami diagnostici) l’Ausl unica della Romagna risponde che alle urgenze viene sempre data una risposta risolutiva ma, se non c’è urgenza in questo caso, quali sono le situazioni che innescano fretta? Certo, spetta al medico stabilire il grado di urgenza. E poi c’è sempre la sanità a pagamento. Ma il conto in questo caso è salato: una colonscopia con sedazione profonda effettuata da un medico del Bufalini in libera professione costa 800 euro, a cui va aggiunta la visita da parte del clinico, 100 euro, l’eventuale biopsia con esame istologico, 75 euro. Se poi c’è la necessità di fare contestualmente anche la gastroscopia, tanto per restare nell’endoscopia digestiva, si aggiungono altri 800 euro. Un percorso veloce e garantito, non c’è dubbio. E chi non ha la possibilità di sborsare quasi 2 mila euro? Resta in attesa e incrocia le dita.