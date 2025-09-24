Malore mentre gioca a carte, 86enne salvato da amici e bagnini

Un uomo anziano è stato sottratto alla morte dagli amici con cui si trovava al mare e dai bagnini di salvataggio. È accaduto domenica pomeriggio, attorno alle 16, nello stabilimento del Grand Hotel Cesenatico. Siamo in pieno centro, nel cuore della Cesenatico turistica, e la bella giornata di sole ha invogliato molte persone a godersi l’ultimo fine settimana con temperature vicino ai trenta gradi. C’era un gruppo di uomini che giocavano a carte e ad un certo punto uno di loro, un pensionato di 86 anni, mentre stava giocando improvvisamente ha smesso di interagire e non riusciva a parlare, che sono i segni di un malore improvviso come può essere un ictus o una ischemia. Sul posto è intervenuto immediatamente un bagnino di salvataggio, poi affiancato da un altro collega, i quali hanno prestato l’assistenza e sorretto l’uomo, impiegando il saturimetro per misurare il livello di ossigeno presente nel sangue e verificando il battito cardiaco. L’uomo fortunatamente era vigile e non c’è stata la necessità di un intervento di rianimazione. Il personale del 118 lo ha poi trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Giuseppe Scarcelli (nella foto), capo dei bagnini di salvataggio della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, commenta così l’episodio: "La stagione è praticamente finita, il servizio di salvamento non è obbligatorio, ma grazie alla cooperativa lo manteniamo ancora, controllando la costa. Questo episodio conferma l’importanza di questo servizio, perché se si fosse trattato di un caso più grave, noi anche fuori dall’acqua saremmo intervenuti subito con le tecniche di rianimazione ed il defibrillatore".

g. m.