Malossi e Cangini vincono la Truffle Week

Questa volta la trifola entra non solo nei palati da gourmet, ma anche in una gara di cucina nell’ambito della Truffle Week di Bagno di Romagna, il vasto territorio verde d’Alto Savio vocato anche alla ricerca del tartufo. "Un degno epilogo della fortunata edizione 2024 di Truffle Week, la grande manifestazione dedicata alla cultura del tartufo che da Bagno di Romagna – informano gli organizzatori dell‘iniziativa – si è irradiata a tutto il territorio. L’evento si è tenuto a Icook Taste&Share, la scuola di cucina di Iscom Formazione, dove gli illustri ospiti si sono cimentati in una gara di cucina con un ingrediente d’eccezione: per l’appunto il tartufo". Il tema culturale e gastronomico è stato la nascita e il valore della Truffle Week, la kermesse sul tartufo organizzata dal Consorzio Natura e Natura, con la collaborazione di Confcommercio Cesenate, Camera di Commercio della Romagna e di altri importanti enti. Gli ospiti intervenuti sono stati il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani, Giuseppe Crociani presidente di Confcommercio di Bagno e patron della Truffle Week, Bruno Biserni presidente Gal L’Altra Romagna, Stefano Sandrucci presidente Accademia del Tartufo, Elsa Cangini assessora al Turismo di Sarsina, Angelo Malossi presidente Fipe Confcommercio Cesenate. Le squadre hanno avuto due tutor d’eccezione: lo chef Paolo Teverini ambasciatore della Truffle Week e lo chef Fabio Mauro Tommaso Gallo. Ha presentato l’evento Claudia D’Angelo, giornalista di Teleromagna (In onda stasera, alle 22.30). A prevalere la coppia formata da Angelo Malossi e Elsa Cangini, che hanno cucinato a base di tartufo bianco.

gi. mo.