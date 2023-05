Maltempo, bagnini al lavoro per sistemare le spiagge

di Giacomo Mascellani

Passata la tempesta, ma non il maltempo (anche oggi è prevista pioggia), in riviera i bagnini stanno lavorando senza sosta per sistemare la spiaggia e renderla fruibile ai turisti, appena sarà passata l’ennesima perturbazione di questa primavera. Nella prima parte di Valverde, al Bagnoschiuma il titolare Marco Giorgetti ha affrontato l’ennesimo allagamento, con la furia del mare entrata sino al bar ristorante, ma il suo pensiero è per le vittime vere di questa alluvione: "Siamo nel punto più critico di Cesenatico ed abbiamo perduto quasi tutta la spiaggia, ma questo è nulla a confronto del dramma delle persone che sono decedute, delle famiglie che hanno perduto la casa e di quelle senza grandi disponibilità che saranno costrette a spendere i soldi che non hanno per un letto e una cucina. Noi tutti pensiamo a chi è stato più sfortunato. Sulla nostra spiaggia è sempre più difficile ripartire, perchè la mareggiata ha eroso davvero tanto, mangiandosi trenta metri di profondità in un tratto di arenile molto fragile. Andremo comunque avanti e, se la Regione non avrà le risorse perchè deve occuparsi di altri territori martoriati dall’alluvione, saremo noi di tasca nostra ad eseguire il ripascimento".

Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, è sulla stessa lunghezza d’onda: "In questo disastro c’è veramente chi sta molto peggio e noi balneari ci stringiamo a queste famiglie in grandi difficoltà, per le quali vogliamo fare qualcosa per dare un aiuto concreto. Per quanto riguarda la spiaggia, noi operatori assieme al Comune di Cesenatico ed alla Regione Emilia-Romagna, troveremo le soluzioni alla criticità e assieme ci rialzeremo, perchè abbiamo sempre collaborato e lavorato assieme. In pochi giorni saremo in grado di dare delle risposte alle priorità, ma il nostro pensiero adesso è per coloro che stanno soffrendo".

Al Bagno ’Da chi burdell’ sempre nella prima parte di Valverde, la famiglia dell’imprenditore Adamo Guidi ha subito notevoli danni, ma non si demoralizza: "Ci siamo abituati, ogni mareggiata ormai finiamo sott’acqua; anche questa volta abbiamo subito seri danni e notevoli disagi, ma noi non molliamo e sapremo ancora una volta sistemare tutto, per accogliere i turisti già dalla prossima settimana".

Anche i bagnini delle Grandi Spiagge di San Mauro Mare si stanno rimboccando le maniche per rimettere la spiaggia in ordine e postano sui social una immagine positiva mentre sono al lavoro. In sostanza la macchina del turismo è pronta a ripartire, ma con un profilo che tiene conto del dramma che si sta vivendo a Cesena, Sala, Sant’Angelo e altri territori dell’entroterra.