Maltempo, caduto pino in via Mosca

La tempesta di domenica fortunatamente non ha causato particolari danni in città. In alcune strade si sono formati dei principi di allagamenti, ma non è stato necessario chiudere il traffico con le transenne, così come anche i sottopassaggi hanno retto. Molti i rami di alberi spezzati e c’è stato anche un pino caduto in via Mosca a Tagliata, senza feriti e senza danni alle vetture in transito. La Polizia locale è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e i Vigili del fuoco hanno segato il tronco per consentirne la rimozione.