Maltempo Cesena oggi 16 maggio: decine di evacuati a Bora, Borello e Mercato Saraceno

Cesena, 16 maggio 2023 – Sono state evacuate intere famiglie a Mercato Saraceno, Bora e Borello nel Cesenate. La forza di madre natura è impetuosa e non si placa nella mattinata nel Cesenate. “Le piogge sono riprese da metà mattina dopo una notte di precipitazioni intense e di vento forte – ha detto il sindaco Enzo Lattuca in diretta su Facebook alle 12.30 - le situazioni più critiche son al momento nella zona di Borello e nella zona alta di Bora alta dove ci sono le prime famiglie che sono state fatte evacuare dalle loro case.

A Mercato Saraceno sono 35 le persone evacuate alle 12.30. La situazione del Savio è monitorata costantemente, e il Savio preoccupa in tutta la zona a valle del ponte della ferrovia. Nelle prossime ore ci potrebbero essere esondazioni dalla parte della Ferrovia, da Martorano in giù». Chiuso il sottopassaggio Macchiavelli in zona universitaria e l’attenzione è rivolta a tutti i sottopassaggi.

"Stiamo tenendo sotto osservazione tutti i corsi d’acqua, anche i più piccoli e speriamo che le precipitazioni rallentino nelle prossime ore. Mi appello alla saggezza di tutti i cittadini che spinti dalla curiosità non si avvicinino ai corsi d’acqua per monitorate la situazione. Siamo orientati a chiudere le scuole nella giornata di domani e al 99 per cento le chiuderemo, alle 14 arriverà un’ordinanza. Ci sono cantine allagate nella zona di Borello, Bora, Mercato Saraceno. Ci segnalano una frana che sbarra completamente la strada a Santa Lucia e ci sono treni soppressi".

Alle 13 nuovi aggiornamenti da parte del Comune di Cesena segnalano che "sono sempre più numerose le strade allagate in tutta la città, e si segnalano esondazioni in quasi tutti i corsi d’acqua e fossi. Vi raccomandiamo massima prudenza e di evitare ogni spostamento se non assolutamente necessario». L’attenzione va posta anche al tunnel della Secante, dove c’è acqua in corsia, anche se la Secante al momento è ancora transitabile, ma il consiglio è di procedere con prudenza e solo se necessario.

“Abbiamo raggiunto la soglia 3 di allerta massima del Savio a San Carlo – continua Lattuca - e continueremo a seguire con attenzione nelle prossime ore le precipitazioni»" L’allerta meteo prevede anche per domani l’allerta rossa e si sconsigliano gli spostamenti a meno che strettamente necessari. Diversi gli interventi nel quartiere Fiorenzuola, nella zona Stadio e nei pressi dell’azienda Amadori a San Vittore per liberare i tombini. I tecnici comunali sin dalle prime ore del mattino sono impegnati in diverse zone del territorio. Sono state segnalate alcune colate di fango sulle provinciali 29, 75 e 95. Situazione critica anche a Cesenatico dove sono state chiuse le porte vinciane e il mare si è spinto, al momento, fino a metà spiaggia e la forza dell’acqua ha travolto lettini e ombrelloni.